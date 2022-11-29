Захарова призвала критиков МИД изучить оригинал интервью посла России Келина о сыне

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Критикам МИД России, которые негативно отреагировали на слова посла России в Лондоне Андрея Келина об отсутствии возможности отправить его сына для участия военной спецоперации, нужно ознакомиться с оригиналом его интервью. Так на критику дипломата отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на программе “Соловьев Live”.

“Ведь вопрос (об участии сына Келина в СВО - прим. ред.) был задан не про то, что получил повестку или нет, вопрос-то был задан абсолютно о другом, он ответил ровно на этот вопрос. Если повестка есть, тут вариантов никаких не может быть: человек приходит по повестке… в военкомат, либо в соответствующий орган …”, - отметила дипломат.

Также официальный представитель ведомства добавила, что в российском информационном поле интервью смотрится “странновато”, и предположила, что причиной негативной реакции общества является плохой перевод.

Ранее Мария Захарова прокомментировала призыв Зеленского к НАТО о необходимости "начать действовать". Недавно украинский лидер обратился с соответствующей просьбой к Североатлантическому альянсу.