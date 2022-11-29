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НовостиПолитика29 ноября 2022 11:28

Российские войска уничтожили десять пунктов управления ВСУ за сутки

Они располагались на территории ДНР, Херсонской и Харьковской областей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Минобороны РФ сообщило об уничтожении десяти пунктов управления ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении десяти пунктов управления ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили десять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке о ходе специальной военной операции, опубликованной в телеграм-канале министерства обороны РФ во вторник, 29 ноября 2022 года.

Как следует из представленных данных, семь пунктов управления располагались на территории Донецкой народной республики (ДНР), два – в Харьковской области, один – в Херсонской.

Как ранее писал сайт KP.RU, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил журналистам о скором освобождении Угледара. По его словам, противник пытается организовать контрнаступление на данном направлении, но ничего из этого не выходит.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские ракетные удары нанесли колоссальный урон инфраструктуре Украины. На этом фоне альянс планирует выделить дополнительную помощь Киеву.