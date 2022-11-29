Путин рассказал об успехах в развитии судебной системы России и обновлении законодательства

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создание в России 16 апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало, обновление законов о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей также стало важнейшим шагом в развитии судебной системы в стране, заявил президент России Владимир Путин.

"Полностью себя оправдало создание 16 новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции… с точки зрения повышения гарантий прав граждан в судебном процессе, и для более тщательного выявления… судебных ошибок", - заявил Путин в ходе Всероссийского съезда судей сегодня, 29 ноября 2022 года.

Российский лидер также отметил, что и обновление законов о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей выступает важнейшим шагом для развития судебной системы.

Путин выступил сегодня на Всероссийском съезде судей. Мероприятие приурочено к 100-летию Верховного суда России.

Ранее Владимир Путин и президент республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Бронзовый монумент появился на одноименной площади в районе Сокол на севере Москвы. Российский лидер, выступая на церемонии, назвал Кастро одним из самых ярких лидеров XX века.

Также президент РФ 19 октября 2022 года провел большое совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В ходе совещания рассматривались вопросы, которые связаны с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере, а также “регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития” России.