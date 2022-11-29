Российские военные уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ возле Николаевки в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные ликвидировали в Донецкой Народной республике (ДНР) радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, возле Макеевки в ЛНР был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в минобороны РФ.

В ведомстве также рассказали, что в Запорожской области ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Также сегодня в ЛНР сообщили, что погода и нехватка сил существенно затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых военных на Купянском и Красно-Лиманском направлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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