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НовостиПолитика29 ноября 2022 12:12

На Западе заявили об исчерпании у Киева запасов ракет ПВО из-за массированных ударов России

Эксперт Манготт заявил, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО из-за ударов России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На Западе заявили об исчерпании у Киева запасов ракет ПВО из-за массированных ударов России

На Западе заявили об исчерпании у Киева запасов ракет ПВО из-за массированных ударов России

Фото: ru.wikipedia.org

Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны в связи с массированными ударами российских войск. Об этом заявил австрийский эксперт Герхард Манготт.

Как отметил специалист в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk, «Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской системы ПВО». Из-за этого ВСУ приходится использовать много ракет только ради уничтожения одной цели, поэтому у них «заканчиваются перехватчики».

Манготт считает, что странам НАТО следовало заранее озаботиться поставками противовоздушных ракет, но они проявили «небрежность и медлительность».

Ранее журналист Эндрю Хиггинс заявил, что поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot в Польшу могут пойти вразрез с позицией НАТО по украиснкому конфликту.

Сайт KP.RU писал о том, как страны НАТО поставляют Украине системы ПВО возрастом 63 года.

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