«Больше никогда не вернется»: Успенская призналась, почему не смогла спеть дуэтом с Пугачевой Фото: с личной страницы в соцсети.

Любовь Успенская крайне редко поет с кем-то дуэтом, но выйти на одну сцену с Аллой Пугачевой ей хотелось. Певица призналась в этом недавно.

Они всегда хорошо ладили и именно Примадонна протянула «королеве шансона» руку, когда та вернулась из США в Москву.

- Алла была моей музой еще в те времена, когда я уезжала из Советского Союза. Я всегда пела ее песни в ресторане, - делится Успенская.

Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Не так давно она предложила Алле Пугачевой вместе выйти на сцену, но артистка отказалась.

- Она сказала, что ушла со сцены и никогда больше не вернется. Она хочет воспитывать детей, высаживать гортензии, - делится с сайтом mk.ru Успенская.

На этот ответ она возразила Примадонне: «Я думала, что ты, Алла, будешь петь до конца своих дней и умрешь на сцене!». И этот комментарий обидел Пугачеву. В итоге Успенской пришлось объясняться, что имела в виду вовсе не то, что Пугачева умрет на сцене завтра.

- Я объяснила, что хотела сказать – она будет петь до ста лет, а потом умрет на сцене. Алла сначала не поняла моей шутки, - поделилась она.