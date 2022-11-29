В Минтруде считают неправильным перераспределять маткапитал по принципу нуждаемости Фото: Архив "КП"

Перераспределять материнский капитал от одних получателей другим в зависимости от степени нуждаемости неправильно, Министерство труда и социальной защиты не рассматривает эту идею. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Пудов.

«Идеи перераспределять от одних к другим нет», – сказал замминистра труда на заседании комитета Совета Федерации по экономическим вопросам.

Он сообщил, что с начала действия программы материнского капитала его получили уже 12 миллионов 700 тысяч семей, 6 миллионов из них сертификатами еще не распорядились. В свою очередь глава комитета Совфеда Андрей Кутепов отметил, что есть россияне, нуждающиеся в маткапитале, однако он им не предоставляется по закону.

Как писал сайт KP.RU, размер материнского капитала в России будет в следующем году увеличен. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, за рождение первого ребенка выплатят почти 590 тысяч рублей, за второго – около 780 тысяч рублей.