Заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков поздравил московских газовиков со 157-летием газового хозяйства столицы

Фото: Комплекс городского хозяйства

«Сегодня ваш коллектив из более чем 4,5 тыс. человек ежесекундно, ежеминутно трудится для того, чтобы в городе было комфортно, вместе решает серьезные задачи во благо развития Москвы. Сегодня АО «МОСГАЗ» – флагман отрасли в нашей стране. Благодаря вашему труду Москва обладает надежной системой газоснабжения, которая постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии», – отметил Петр Бирюков в обращении к сотрудникам АО «МОСГАЗ», крупнейшего газораспределительного предприятия в России.

Датой основания газового хозяйства столицы считается 29 ноября 1865 года — день, когда три первых городских газопровода заполнили светильным газом — топливом, образующимся при накаливании угля.

Сегодня система газоснабжения города – это около 8,9 тыс. км газопроводов. Более 1,8 млн семей ежедневно используют бытовой газ. На экологичном газовом топливе вырабатывается почти 100% энергетических ресурсов Москвы, в том числе все столичные ТЭЦ работают на газе.

С 2018 года реализуется масштабная программа развития системы газоснабжения Новой Москвы.

Для безопасности этой сложной инфраструктуры все системы и процессы цифровизированы; на газопроводы устанавливаются автоматизированные запорные устройства, которые позволяют при необходимости дистанционно перекрыть газоснабжение менее чем за 2 минуты; вся газотранспортная система столицы управляется из центральной диспетчерской предприятия; в составе АО «МОСГАЗ» работают собственные аварийные формирования; при реконструкции и прокладке газопроводов используются современные технологии – бестраншейные, метод санации.

«От всей души поздравляем наших специалистов с важной профессиональной датой, желаем крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!» - резюмировал Петр Бирюков.