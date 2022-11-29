Госбюро расследований Украины сообщило о задержании заммэра Херсона по подозрению в коллаборационизме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 29 ноября сообщило о задержании заместителя мэра Херсона. При этом фамилия задержанного человека не называется.

В телеграм-канале ведомства поясняется, что заммэра подозревают в коллаборационизме.

- Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя главы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме, - сказано в сообщении.

По информации ГБР, чиновник отвечал за организацию работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству.

- Кроме того, этот человек готовил помещение для проведения фейкового референдума о статусе захваченных россиянами территорий. ... Санкции (вменяемой ем) статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - уточнили добавили в ведомстве.

Ранее сайт KP.RU писал, что 9 ноября 2022 года умер замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он попал в ДТП. Факт гибели своего заместителя подтвердил губернатор региона Владимир Сальдо.