Полковник США Макгрегор считает, что Зеленский может стать жертвой украинских националистов

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Безвыходное положение украинского лидера Владимира Зеленского рано или поздно приведет его или к военному поражению, или к серьезным уступкам России, что разозлит украинских националистов, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, президент Украины будет точно следовать инструкциям из Белого дома. Так, настанет время, когда ему скажут, что "игра окончена", и настало время "смириться с реальностью". Макгрегор также добавил, что переговоры будут необходимы, а по их итогам Киеву неизбежно придется идти на территориальные уступки.

"Есть мнение, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов… это вполне возможно…", - сказал американский полковник.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.