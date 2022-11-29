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НовостиПолитика29 ноября 2022 12:59

Полковник США Макгрегор считает, что Зеленский может стать жертвой украинских националистов

Украинского лидера ждет военное поражение или серьезные уступки России, заявил Дуглас Макгрегор
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Безвыходное положение украинского лидера Владимира Зеленского рано или поздно приведет его или к военному поражению, или к серьезным уступкам России, что разозлит украинских националистов, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, президент Украины будет точно следовать инструкциям из Белого дома. Так, настанет время, когда ему скажут, что "игра окончена", и настало время "смириться с реальностью". Макгрегор также добавил, что переговоры будут необходимы, а по их итогам Киеву неизбежно придется идти на территориальные уступки.

"Есть мнение, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов… это вполне возможно…", - сказал американский полковник.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.