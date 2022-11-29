В Чувашии в 2023 году начнется строительство лыжероллерной трассы

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Соответствующее финансирование отражено в проекте республиканского закона о бюджете, который был рассмотрен и принят во втором чтении Государственным Советом Чувашской Республики.

Строительство Центра зимних видов спорта на территории Спортивной школы олимпийского резерва № 2 ведется с 2013 года. Ранее возвели административно-бытовое здание с раздевалками, гостиницу с номерным фондом. Однако отсутствие лыжероллерной трассы с биатлонным стрельбищем не позволяло региональному биатлонному центру функционировать в полном объеме.

«Благодаря тому, что у нас есть совместное плотное взаимодействие с Главой и Правительством Чувашии, мы решаем такие вопросы. Главное – иметь проекты», - отметил Председатель комитета по финансовым рынкам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Аксаков во время своего выступления на сессии Госсовета Чувашии.

А Глава Чувашии Олег Николаев ранее в программе «Итоги недели» пообещал, что достройка биатлонного центра начнется в следующем 2023 году, а завершить объект планируется в 2024 году.

«Мы много поработали для того, чтобы получить эту поддержку. Во-первых, полностью заново сделали проектно-сметную документацию, прошли все необходимые процедуры согласования. Во-вторых, подключили к данному процессу депутатов Госдумы Анатолия Аксакова и Александра Жукова. Благодаря таким большим усилиям и совместной работе мы получили такой подарок перед Новым годом. В следующем году начнем достройку этого биатлонного центра. В планах – в 2024 году его полностью закончить и в сезон 2024/2025 уже проводить соревнования международного уровня в этом современном биатлонном комплексе», - сказал Олег Николаев.

Четырех-километровая лыжероллерная трасса с искусственным освещением и позволит спортсменам соревноваться во всех видах программ по биатлону и лыжным гонкам. Новый спортивный объект обеспечит зрелищность соревнований и создаст возможности для проведения онлайн-трансляций. Здесь смогут тренироваться не только биатлонисты и лыжники, а также триатлонисты и велосипедисты. Предполагается, что все необходимые условия будут созданы и для спортсменов с ограниченными возможностями .

«В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» мы популяризируем различные виды спорта, в том числе биатлон, который в Чувашии входит в число базовых. И важным инструментом в этом вопросе является создание соответствующей инфраструктуры, отвечающей самым высоким стандартам.

Очень рад, что большая совместная работа всех ветвей власти принесла свои плоды, и уже в 2024 году появится лыжероллерная трасса, которую почти 10 лет ждали и спортсмены, и любители зимних видов спорта Чувашии», - заявил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.