Глава МИД Словении считает, что время для вступления Украины в НАТО не пришло

В Словении считают, что время для вступления Украины в НАТО не пришло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина находится в состоянии конфликта, поэтому обсуждение ее вступления в НАТО лучше провести в другое время, об этом заявила глава МИД Словении Таня Файон на саммите глав МИД НАТО в Бухаресте.

Журналисты задали ей вопрос, поддерживает ли официальная Любляна вступление Киева в Североатлантический альянс.

«Не ожидаю обсуждения этого сегодня. Словения придерживается политики открытости для вступления новых членов в НАТО. Но есть вопрос времени – когда и как», - пояснила Файон.

Она уточнила, что Украина находится в состоянии конфликта, «сейчас обсуждение ее членства не находится «на столе», мы готовы к обсуждению этого, когда время будет подходящим».

Файон подчеркнула, что «Словения продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине - от военной помощи до гуманитарной и материальной помощи… Мы отправляем электрогенераторы для помощи инфраструктуре и реконструкции, это не только постконфликтная помощь, мы должны сделать это сейчас. Зима близко».

Как сообщал сайт KP.RU, минобороны Словакии передало Украине 30 гусеничных боевых машин пехоты, а взамен ждет из Германии 15 танков Leopard.

Ранее посол Польши при НАТО Шатковский заявлял, что запасы военной техники на складах альянса уменьшаются из-за помощи Украине.

Немецкая армия испытывает дефицит боеприпасов и на пополнение военных запасов планируется потратить 20 миллиардов евро.