Россия и США не смогли согласовать программу консультаций по ДСНВ

Соединенные Штаты хотели обсуждать в ходе заседания консультативной комиссии по ДСНВ исключительно вопрос возобновления инспекций, при том как для России другие вопросы были приоритетными, заявил замруководителя МИД РФ Сергей Рябков.

Напомним, заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было проходить с 29 ноября по 6 декабря 2022 года в Каире. Ранее стало известно, что его перенесли на неопределенный срок.

"... Отмечу, что мы так и не согласовали до конца программу работы ДКК (двусторонней консультативной комиссии - прим. ред.). Это не стало ключевым компонентом, это… технический аспект, но за ним кроется и большой политический смысл", - сказал Рябков журналистам.

Ранее сообщалось, что контакты России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продолжаются. Уточнялось, что в конце ноября-начале декабря 2022 года может состояться заседание двусторонней комиссии по ДСНВ-3, оно будет первым после начала спецоперации России на Украине.

Также ранее Reuters сообщало, что США не намерены вести переговоры по ДСНВ до возобновления инспекций ядерных объектов. Проверки приостановлены на фоне пандемии коронавируса.