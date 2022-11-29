Стало известно, как прошли последние минуты жизни актрисы Наталии Стешенко

За несколько минут до смерти актриса Наталия Стешенко вернулась с сыном из кафе Фото: с личной страницы в соцсети.

28 ноября не стало актрисы Наталии Семаго (Стешенко). Она скончалась внезапно, до своего дня рождения звезда сериала «Лига обманутых жен» не дожила всего шесть дней. Она готовилась отмечать свой день 3 декабря.

Как стало известно сайту mk.ru, в тот день актриса вместе с 10-летним сыном ходила в кафе.

Домой они пришли под вечер, Наталия почти сразу потеряла сознание, как вошла в квартиру.

Вместе с ней в квартире был только ребенок, 10-летний мальчик побежал за помощью к соседям. Взрослые вызвали скорую помощь, а медики - полицию, ведь актриса скончалась скоропостижно. Никаких следов, указывающих, что смерть криминальная, на ее теле и в квартире не нашли.

Наталия Стешенко и Владимир Семаго Фото: Борис КУДРЯВОВ

В последнее время актриса жаловалась близким на головные боли, а еще низкое давление. Все это могло спровоцировать тромб, который оторвался. По предварительным данным, стал причиной смерти актрисы «Театра Луны».

Слова соболезнования сейчас принимает известный в прошлом политик, экс-депутат Государственной Думы Владимир Семаго. Он был мужем актрисы, хотя с ней они прожили не долго.

Разница в паре в 37 лет не смущала мужа и жену, как и разница в росте: актриса была почти на голову выше мужа. Раньше они часто появлялись на красных дорожках, но потом, судя по всему, развелись. Все это произошло очень тихо, не привлекая внимание общественности.

Народный артист Евгений Герасимов прокомментировал скоропостижную гибель актрисы Наталии Стешенко. В беседе с Пятым каналом он подтвердил, что в последнее время редко виделся с актрисой и не может точно сказать, что происходило в ее жизни и каково было ее состояние здоровья. Он также выразил соболезнования семье Наталии Стешенко и ее коллегам по театру.

Подруга актрисы, ее коллега Ольга Кузьмина рассказала, что Наталия много времени проводила с сыном.

- Замечательный, умненький мальчишка. Конечно, сейчас очень сложно представить, как будет дальше, - говорит она "360".

Она отметила, что смерть Наталии - удар для ее коллег и мужа, который был с ней счастлив.