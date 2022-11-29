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НовостиПолитика29 ноября 2022 13:27

Аналитики НАТО признали, что подрыв Керченского моста и другие атаки в Крыму совершила Украина

По их мнению, это может привести к еще большей эскалации конфликта
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Аналитики НАТО признали, что подрыв Керченского моста и другие атаки в Крыму совершила Украина

Аналитики НАТО признали, что подрыв Керченского моста и другие атаки в Крыму совершила Украина

Фото: REUTERS

Аналитики НАТО в публикации на сайте альянса, посвященной ядерным угрозам на фоне ситуации на Украины, де-факто признали, что удар по Керченскому мосту и другие атаки в Крыму были осуществлены Украиной. Это, как они считают, может привести к еще большей эскалации конфликта.

Обзорная публикация под названием "Ядерное принуждение России на Украине" исследователей по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьера де Дрези и Андреа Джилли была размещена сегодня, 29 ноября, на сайте НАТО. При этом в альянсе отметили, что мнение авторов статьи не отражает официальную точку зрения НАТО.

"Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, в том числе, атаки дронов на авиабазу и … удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью РФ, за который никто не взял ответственность", - отмечается в материале.

Ранее сайт KP.RU писал, что происходило на Крымском мосту в день взрыва. По официальной версии, произошедшее оказалось терактом, подготовленным украинскими спецслужбами. В те минуты на Крымском мосту взорвался проезжавший в сторону Крыма грузовик, в котором находилась взрывчатка.