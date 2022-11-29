В МИД России назвали условие для возобновления стратегического диалога с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шансы на возобновление стратегического диалога с США есть, но только если в Вашингтоне поймут, что нельзя навязывать свои предпочтения и приоритеты, заявил замруководителя МИД России Сергей Рябков.

"Мы сами в этой сфере инициативу не проявляем, так как противоположная сторона приняла решение о свертывании этого диалога, именно она должна - если сочтет нужным - выступить с инициативой его восстановления. В ином случае мы окажемся в заведомо проигрышной позиции", - заявил Рябков журналистам на встрече в Фонде поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.

Ранее МИД России сообщал, что США и Евросоюз заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом. В ведомстве отмечали, что Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня.

Также ранее в российском МИДе заявили о возможности возобновление диалога России и США по безопасности.

Кроме этого, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что диалог с США и НАТО по гарантиям безопасности для России не закончен. Глава государства рассказал, что в своих ответах Штаты и альянс “просто обошли” ключевые вопросы Москвы.