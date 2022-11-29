Компания Starlink повысила тарифы на интернет для украинцев до 75 долларов в месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания американского миллиардера Илона Маска Starlink подняла тарифы за пользование спутниковым интернетом на Украине до 75 долларов в месяц. Новые тарифы вступят в силу с 29 декабря этого года.

По информации украинского издания "Лига.нет", плата за спутниковый интернет вырастет и в других странах. В компании объяснили необходимость роста тарифов увеличением стоимости оборудования с 500 до 700 долларов.

Ранее Маск сообщил, что его компания SpaceX не в состоянии бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Позже компания миллиардера подала в суд на украинскую компанию "Старлинк" и на Укрпатент, потребовав прекратить действие торговой марки.

Бизнесмен заявлял, что будет и далее финансировать спутниковый интернет от Starlink на Украине из своего кармана, посетовав, что другие компании получают миллиарды из бюджета.