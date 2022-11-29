Названа причина громкого взрыва под Челябинском

Фото: Алия Мужипова

Громкий взрыв, который напугал жители Челябинска, оказался плановым подрывом породы при производственной добыче щебня на Старосмолинском карьере под Челябинском. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

- На карьере проводился подрыв породы. Учитывая, что грунт был промерзшим, количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено. Пострадавших нет, объект работает в штатном режиме, - объяснили в ведомстве.

Незадолго до этого в соцсетях жители города сообщали о звуках взрыва и появившихся в небе клубах дыма в стороне поселка Новосинеглазово. Вся эта ситуация вызвала беспокойство среди горожан.

Как ранее писал сайт "КП-Челябинск", в районе челябинского поселка Новосинеглазово вечером 29 ноября над небом поднялся огромный клуб дыма. Перед этим горожане слышали взрыв, звук от которого дошел до жилых домов на Тополиной аллее. Момент взрыва попал на видео.