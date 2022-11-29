Еще 19 населенных пунктов Кузбасса вошли в программу газификации

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Еще 19 населенных пунктов Кузбасса будут газифицированы в ближайшее время. В регионе дополнительно построят 11 газопроводов протяженностью 123 км. Новые сети позволят обеспечить «голубым топливом» 7 тысяч домовладений и квартир, а также 26 котельных. Об этом губернатор региона Сергей Цивилев сообщил по итогам совещания с руководством подразделений «Газпрома».

«Газификация - важнейшая задача, которую перед нами поставил президент страны Владимир Путин. Совместно с «Газпромом» мы пересматриваем программу в сторону расширения объемов не только по обеспечению газом частных абонентов. В Кузбассе в этом году по решению правительства РФ создано пять зон льготного режима налогообложения. Многие инвесторы уже изъявили желание открыть производства, им нужен газ. Большие объемы газа требуются и для горнолыжного курорта «Шерегеш».

Расширение схемы газификации региона позволит включить в нее новые газораспределительные станции в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Плотниково и в Шерегеше.