В союзе военнослужащих ФРГ сообщили, что в армии страны царит нехватка практически всего

В Германии сообщили, что в армии страны царит нехватка практически всего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В армии Германии царит нехватка практически всего, что необходимо современной армии, но обещанных 100 миллиардов евро совершенно не хватит для решения этой проблемы, об этом заявил глава союза военнослужащих ФРГ и полковник бундесвера Андре Вюстнер в интервью радио Deutschlandfunk.

«Политика не была заинтересована в реализации, поэтому ситуация очень жесткая», - отметил полковник.

Некоторые конкретные вопросы об обеспечении армии, например, обмундированием, приборами ночного видения и рациями решаются, но по сравнению с общими потребностями этого «слишком мало», а пополнение идет слишком медленно.

«Куда ни посмотри - у нас повсюду нехватка», - сообщает военный.

Вюстнер подчеркнул, что «конечно же, артиллерия. С тех пор, как начались поставки Украине, было установлено, что у нас до сих пор нет систем следующего поколения».

По словам полковника, 100 миллиардов евро на модернизацию армии, которые ранее обещал Берлин, и «близко не хватит».

Как сообщал сайт KP.RU, бундесвер испытывает дефицит боеприпасов и на пополнение военных запасов власти Германии планируют потратить 20 миллиардов евро.

При этом посол Польши при НАТО Шатковский заявлял, что запасы военной техники на складах альянса уменьшаются из-за помощи Украине.