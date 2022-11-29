Вывесивший российский флаг житель Одессы приговорен к 15 годам заключения за госизмену Фото: соцсети

Житель Одессы получил 15 лет заключения по обвинению в государственной измене. В августе этого года он вывесил флаг России на одном из домов города.

Как сообщается в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, мужчину признали виновным в государственной измене, коллаборационистской деятельности и похищении человека. В ведомстве заявили, что он якобы сотрудничал с ФСБ России.

В конце августа 2022 года осужденный вывесил на одном из жилых домов Одессы российский флаг с надписью «Одесса – русский город», сообщили в ГБР. Кроме того, утверждают в ведомстве, передавал российским спецслужбам информацию о Вооруженных силах Украины и военных объектах в Одессе, а также вербовал бывших украинских правоохранителей для подрывной деятельности против Украины.

Кроме того в ГБР заявили, что мужчина планировал похитить «патриотически настроенного» предпринимателя из Одессы, который занимался волонтерской деятельностью. Для этого он вместе с пособниками обустроил подвал для пыток, чтобы бизнесмен согласился «отдать все свое имущество и деньги», говорится в сообщении. Как утверждают в ведомстве, «кураторам из ФСБ» они рассказывали, что хотят похитить предпринимателя для дестабилизации ситуации в Одессе и последующего обмена его на российских военнопленных.

Напомним, в Одессе на одном из домов улицы Небесной сотни, которая ранее носила имя маршала Жукова, утром 22 августа появились российский флаг и баннер «Одесса – русский город».