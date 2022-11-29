Первое судно с российскими удобрениями отправилось из Нидерландов в Африку Фото: Shutterstock

Первое судно с российскими удобрениями направилось из Нидерландов в Африку, сообщил представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик.

«Первая партия с 20 тысячами тонн удобрений покинула сегодня Нидерланды на сухогрузе MV Greenwich, который доставит их в Малави через Мозамбик. Это первая из серии поставок удобрений, предназначающихся ряду африканских стран, которые будут осуществлены в ближайшие месяцы», – приводятся его словам на сайте ООН.

Дюжаррик заявил, что всемирная организация приветствует передачу Россией 260 тысяч тонн удобрений, находящихся сейчас в портах и складах Европы. Они позволят обеспечить гуманитарные нужды на фоне катастрофического неурожая зерновых в Африке, отметил представитель генсека ООН.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений, которые находятся в европейских портах.

Позже МИД России заявлял о блокировке российских удобрений на складах в Прибалтике.