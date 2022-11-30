Ученые создали двойную защиту: от стрессов и от вирусов

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Пандемия коронавируса, начавшаяся ровно три года назад, круто поменяла всю нашу жизнь. Сегодняшняя ситуация в мире еще более нервная, стресс становится буквально постоянным спутником нашей жизни. А тут еще бесконечные, многочисленные, разнообразные, вирусы от которых "нет отбоя".

Но мы и не подозреваем, что в наших частых болезнях виноваты не только инфекции, а и тот самый стресс: повышенное количество гормонов кортизола и адреналина ослабляет иммунный ответ нашего организма. Сами того не подозревая, тревожась и нервничая, мы открываем дорогу вирусам и бактериям, ведь в ослабленный организм им проще поникнуть. А любое хроническое заболевание чревато обострениями и повышает опасность развития осложнений.

Для защиты от стрессов и укрепления иммунитета разработан новый комплекс «Эмотоцин» с составом на основе дезоксирибонуклеата натрия и специально подобранных витаминов группы В. Такой состав помогает одновременно укреплять расшатанную нервную систему и поддерживать иммунитет. Плюс комплекса еще и в том, что таблетки не надо запивать, а достаточно просто держать под языком до полного растворения. Такая лекарственная форма способствует тому, что «Эмотоцин» начинает действовать быстрее, а это еще одно важное, дополнительное преимущество!

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