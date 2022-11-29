Замминистра обороны Польши считает крайне высокой вероятность участия страны в войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вероятность участия Польши в войне крайне высока, считает заместитель министра обороны республики Марчин Очепа.

«Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически. Если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то я к этому уже готовлюсь», – заявил он в ходе своей лекции в Кракове.

Замглавы польского Минобороны также считает очень большой вероятность войны с участием НАТО и конфликта Китая с Соединенными Штатами. Очепа отметил, что события этого года и последнего десятилетия позволяет назвать сегодняшнюю ситуацию «второй холодной войной». Варшава в такой обстановке должна быть нацелена на укрепление отношений с единомышленниками не только в Европе и НАТО, но и во всем мире, добавил он.

Сайт KP.RU писал, как премьер Польши Матеуш Моравецкий испугался последствий для Европы в случае победы России на Украине.