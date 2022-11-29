В Киеве обрушился рынок аренды жилья из-за постоянных отключений света Фото: REUTERS

В Киеве в связи с постоянными отключениями электричества на треть снизился спрос на аренду жилья, об этом сообщили в украинском интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Постоянные отключения электроэнергии привели к обвалу рынка аренды жилья в Киеве... стоимость однокомнатных квартир упала на 5%, а двушек и трешек - на 12%. В целом спрос обвалился на 27%", - говорится в сообщении.

В издании подчеркивается, что арендаторы стараются снять жилье в районах, менее подверженных отключениям электроэнергии и как можно дальше от энергетических объектов.

При этом отмечается, что цены на квартиры в таких районах начали расти.

Как сообщал сайт KP.RU, 29 ноября 2022 года в Киеве вновь зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявялл, что не исключает сценарий частичной эвакуации жителей Киева из-за ухудшения ситуации с электроснабжением столицы.