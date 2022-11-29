Минобороны России: Наступление на донецком направлении продолжается, уничтожены более 100 украинских бойцов

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российская силы продолжают наступление на донецком направлении. Об этом 29 ноября журналистам на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате наступательных действий ВС РФ за сутки были ликвидированы более 100 украинских бойцов. Также наши военнослужащие уничтожили один танк, пять боевых бронированных машин и еще столько же автомобилей.

В военном ведомстве уточнили, что в районе села Белогорье Запорожской области ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских националистов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.