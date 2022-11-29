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НовостиПолитика29 ноября 2022 16:46

В ЛНР задержали пособника украинских спецслужб

РИА Новости: В ЛНР задержали пособника СБУ, он передавал данные о российских военных
София ГОНЧАРОВА
В ЛНР задержали пособника украинских спецслужб

В ЛНР задержали пособника украинских спецслужб

Фото: REUTERS

В Луганской Народной республике (ЛНР) сотрудники органов безопасности задержали жителя республики, который был пособником украинских спецслужб.

В частности, задержанный сообщал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о месторасположении российских войск. Об этом РИА Новости сообщают со ссылкой на источник в силовых структурах.

- Сотрудниками органов безопасности ЛНР задержан гражданин Украины 1959 года рождения, который с августа прошлого года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки - оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Динником (Ревенко) Андреем Вадимовичем, - рассказал источник.

Сейчас против задержанного завели уголовное дело за "шпионаж".

Ранее сообщалось, что осенью 2022 года спецслужбы ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших теракты на территории детских садов. А до этого случая сотрудники Росгвардии предотвратили теракт в Мелитополе Запорожской области.