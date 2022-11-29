Reuters: Россия попросила у Индии комплектующие для ключевых секторов экономики Фото: Shutterstock

Россия отправила Индии перечень с товарами для потенциального импорта, в который включены комплектующие для ключевых секторов экономики, рассказали источники, знакомые с деталями переговоров двух стран.

По информации Reuters, в список внесены более 500 товаров, в том числе детали для автомобилей, самолетов и поездов. Запрос России связан с санкциями, которые ограничивают работу многих отраслей экономики.

Как заявили агентству в правительстве Индии, просьба РФ показалась Дели «необычной по своему масштабу». В свою очередь в одной из российских промышленных отраслей изданию сообщили, что Министерство промышленности и торговли России попросило крупные предприятия представить списки необходимого сырья и оборудования.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия обсуждают взаимное признание платежей картами «Мир» и RuPay.

Сайт KP.RU писал, как Индия скупает российское зерно в обход санкций.