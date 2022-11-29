Генпрокуратура РФ подготовила список нарушений, позволяющий приостанавливать деятельность СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России подготовила специальный документ-список нарушений, позволяющий приостанавливать деятельность СМИ или признавать недействительной регистрацию в случае нарушения закона. Соответствующий документ опубликован на сайте надзорного ведомства.

Согласно проекту, основаниями для этого могут послужить фейковые публикации или публикации, создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью. Также это касается фейков о Вооруженных силах РФ или заметках, где дискредитируются Вооруженные силы РФ.

В список запрещенных материалов также входят публикации в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам. Под внимание прокуроров могут попасть и призывы в публикациях к несанкционированным публичным акциям и массовым нарушениям общественного порядка.

При выявлении нарушений деятельность СМИ будет приостановлена в течение пяти рабочих дней или незамедлительно, подчеркивается в документе. Также объясняется, что вопросы, связанные с ограничением работы иностранных СМИ в РФ, предварительно будут согласовываться с российским МИД.