Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 ноября 2022 18:41

В Пентагоне заявили, что США не готовы предоставить Украине истребители

В Штатах объяснили, что данный вопрос не является немедленным приоритетом
Источник:kp.ru
В Пентагоне заявили, что США не готовы предоставить Украине истребители

В Пентагоне заявили, что США не готовы предоставить Украине истребители

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки сейчас не готовы предоставить Украине истребители, данный вопрос американские власти не намерены включать в список ближайших приоритетов. Об этом 29 ноября заявили высокопоставленные представители Пентагона на брифинге для журналистов.

- Что касается истребителей ...это не является немедленным приоритетом для нас при рассмотрении потребностей Вооруженных сил Украины, - объяснили чиновники из Минобороны США.

Новость дополняется.