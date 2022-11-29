В Пентагоне заявили, что США не готовы предоставить Украине истребители Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки сейчас не готовы предоставить Украине истребители, данный вопрос американские власти не намерены включать в список ближайших приоритетов. Об этом 29 ноября заявили высокопоставленные представители Пентагона на брифинге для журналистов.

- Что касается истребителей ...это не является немедленным приоритетом для нас при рассмотрении потребностей Вооруженных сил Украины, - объяснили чиновники из Минобороны США.

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