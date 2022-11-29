Друг Светличной призвал не беспокоиться о судьбе актрисы, попавшей в больницу

После лечения она вернется в свою новую квартиру Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ

Друг заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной опроверг новости, что звезду «Бриллиантовой руки» отправили в психиатрическую больницу.

Актер Иван Николаев заверил, что никто не пытался упрятать звезду в больницу. Но тем не менее, сейчас актриса находится под присмотром врачей.

- Никто не клал Светлану в психушку. У нее плановое обследование. И все хорошо, насколько это возможно в 82 года, – сказал Николаев «Абзаца».

Актер добавил, что не стоит беспокоиться за судьбу Светличной, у нее все хорошо. После выписки из больницы она вернется в свою новую квартиру с хорошим ремонтом. Советская актриса окружена заботой родных и близких. А еще за ней круглосуточно присматривают сиделки, нанятые семьей.

60-летний сын актрисы Алексей Ивашов опроверг сдачу матери в психушку. Невестка, внучка и сын Светличной приезжают ежедневно по очереди: общаются, привозят продукты и приготовленную еду. Невестка Ольга Ивашова рассказывает о свекрови: «Она адекватная, ходячая, доброжелательная».