Названа причина столкновения электрички и грузовика в Подмосковье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московской области причиной столкновения электрички и грузовика произошел из-за проезда автомобиля на красный сигнал светофора.

- По предварительным данным, сегодня в 19:50 на железнодорожном переезде в районе железнодорожной станции Большая Волга водитель, управляя грузовым автомобилем, проехал на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с электропоездом, - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Также в ведомстве пояснили, что в результате ДТП два вагона электропоезда сошли с рельсов. Сейчас на месте случившегося работают экстренные службы.

Как писал сайт KP.RU, в Московской области вечером 29 ноября два вагона электрички сошли с рельсов на переезде из-за выезда грузовика. В момент случившегося в составе находились около 30 человек. В результате случившегося пассажиры транспортного средства и локомотивная бригада, по предварительным данным, не пострадали.