Нутрициолог привела пример "правильного "ужина Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника кадетская Ройтберга), член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова привела пример идеального ужина, который не навредит фигуре.

Для того, чтобы обеспечить баланс, нужно обеспечить правильное сочетание белка и овощей. Овощи стоит подвергать термической обработке, к ним добавить кусочек мяса, рыбы или птицы, приготовленный на пару.

- Овощи нужно обрабатывать термически, чтобы организм в ночное время не тратил слишком много энергии на переваривание, – рекомендует эндокринолог-диетолог в беседе с «Газетой.Ru».

В качестве альтернативы овощам можно приготовить паровой омлет. А вот свежие салаты есть на ужин нежелательно. Из-за них возрастает нагрузка на ЖКТ.

Тем временем, среди интернет-пользователей набирает популярность кефирная диета. Диетолог Анастасия Тараско предостерегла — кефирная диета может стать смертельной.

- Такого рода диеты, где разрешен один продукт, по сути, являются вовсе не диетой, а голоданием, - сказала эксперт Пятому каналу.

А вот овсяную кашу не следует есть при аллергии и индивидуальной непереносимости. диетолог посоветовала не есть овсянку каждый день, поскольку она может выводить из организма полезные вещества. Лучше всего употреблять эту кашу 2–3 раза в неделю, сообщает "Москва 24".