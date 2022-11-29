Экономисты оценили уход Кудрина с поста главы Счетной палаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские экономисты оценили результаты деятельности Алексея Кудрина на посту главы Счётной палаты РФ.

Так, по мнению эксперта Института современного развития Никита Масленникова, работу Кудрина стоит оценивать высоко, ведь именно при нём ведомство стало "настоящим контрольным органом". Об этом пишет Ридус.

- Он поднял эффективность расходования бюджетных средств достаточно ощутимо. Это можно видеть и по статистике роста выявленных нецелевых использований бюджетных средств, ошибок, обращений в правоохранительные органы. Это уже другая Счётная палата по сравнению с тем, что было до Кудрина, - уточнил специалсит.

Тем временем, доцент РАНХиГС Николай Кульбака более сдержано высказался о работе Кудрина. Он отмечает, что на протяжении последних нескольких лет влияние Кудрина на экономические процессы в России было не очень большим. При этом, Кульбака назвал "знаковым" уход Кудрина с данной руководящей должности.