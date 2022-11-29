Терапевт назвала признаки дефицита витаминов группы В Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-терапевт Оксана Булгакова перечислила признаки нехватки в организме витаминов группы В. Речь идет о комплексе от В1 до В 12, и при дефиците этих полезных веществ, начинаются многочисленные проблемы.

В первую очередь, страдают сон, память, дает о себе знать мышечная слабость, кружится голова, выпадают волосы.

Еще один характерный признак – это покалывание в конечностях.

Столь большое воздействие обусловлено тем, что витамины группы В отвечают за нормальное функционирование нервной и сердечно-сосудистой систем. Если в организме его достаточно, то человек реагирует на стрессовые ситуации спокойно.

- Чтобы восполнить запасы витаминов группы B, необходимо больше употреблять красного мяса, птицы, рыбы, молока, зерновых продуктов, зелени и яиц, риса, гречки, хлопьев и так далее, - сказала эксперт NEWS.ru.

В противном случае, возникают сбои, в первую очередь страдает нервная система, человек становится раздражительным, срывается по мелочам.