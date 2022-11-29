После атак ВСУ частично обесточены Суджанский и Кореневский районы Курской области

ВСУ активно обстреливают ряд населенных пунктов Курской области Фото: из соцсетей

Суджанский и Кореневский районы Курской области частично обесточены из-за обстрела со стороны Украины. Информацию об этом распространил губернатор региона Роман Старовойт в своем официальном телеграм-канале.

«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», — написал Старовойт. Оба района, которые попали под массированный обстрел ВСУ, граничат с Сумской областью Украины.

Ранее Старовойт на совещании в областной администрации поблагодарил Министерство обороны РФ и президента России Владимира Путина за решение по существенному укреплению территориального гарнизона.

Курские власти заявляют о том, что регион регулярно подвергает обстрелам и атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины с самого начала проведения российской военной спецоперации. Причем, в отличие от российских военных, участвующих в СВО, украинские боевики-неонацисты наносят прицельные ракетно-бомбовые удары по мирным гражданским объектам и важным объектам инфраструктуры.

Ситуацией в Курской области в итоге заинтересовали в Кремле и Минобороны и решили принять все меры, чтобы защитить жителей региона от постоянных обстрелов украинских войск. В том числе не исключается и временное перемещение ряда категорий населения из обстреливаемых вражескими военными населенных пунктов (однако на данный момент речь идет только о возможности принятия подобного решения в будущем, на данный момент их еще не принято)