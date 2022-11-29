В Москве подешевели мандарины Фото: Мария ЛЕНЦ

Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков рассказал, что в Москве снизились цены на мандарины.

В 2022 году килограмм фруктов в среднем обходится покупателю в 168 рублей за килограмм. А в 2021 году аналогичная покупка стоила 190 рублей за килограмм. При этом есть и более доступные позиции: минимальный ценник стартует с 82,1 тыс.рублей. Годом ранее этот показатель был на отметке в 90 рублей.

- Максимальная цена сейчас составляет порядка 258,3 рубля, а годом ранее – 310 рублей, - говорит «Москве 24» Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз.

При этом диетологи советуют не злоупотреблять данным фруктом, так как он может стать причиной сильных аллергий. Цитрусовые содержат много органических кислот, из-за которых могут появиться изжога и боли, пишет Rt.

Суточная доза мандаринов не должна превышать 400 граммов. Если съесть килограмм этого зимнего фрукта, может появиться аллергия, сообщает "360".