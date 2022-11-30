Илья Прусикин из Little Big заявил, что восхищается Аллой Пугачевой

Илья Прусикин выступил с громким заявлением об Алле Пугачевой Фото: из соцсетей

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин признался, что искренне восхищается певицей Аллой Пугачёвой. Поводом для этого стала не только творческая деятельность примадонны российской эстрады, но и ее гражданская, политическая и общественная позиция.

Такое мнение Прусикин, ныне проживающий в Соединенных Штатах, высказал в интервью журналистке Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом).

Прусикин признался, что поддерживает негативное мнение Пугачевой о военной спецоперации РФ на Украине. Он также отметил, что сам придерживается подобных взглядов.

Прусикин утверждает, что Пугачева якобы "потеряла все" из-за своих взглядов, так как она всегда "живет по совести".

«Имея все, абсолютно все (мне кажется, больше, чем у Аллы Борисовны, нет ни у одного артиста в России), она это теряет просто из-за своей совести. Потому что она хочет жить честно. И это поражает. Смотря на Аллу Борисовну хочется быть лучше. Те, кто откололись из-за моей позиции — и слава Богу», – написал он.