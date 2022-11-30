Раскрыта главная уловка магазинов в "Черную пятницу" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маркетолог Андрей Арно объяснил россиянам, в чем заключается самая главная уловка магазинов во время "черной пятницы".

По словам эксперта, сначала цены накручивают, а со стартом акции якобы опускают стоимость товаров. Об этом пишет Lenta.ru.

- Основная уловка состоит в том, что цены искусственно поднимают, а потом делают большую скидку, такая манипуляция цифрами, - объяснил маркетолог.

При этом Арно считает, что подобная история работает только у нас.

-Учитывая отсутствие циклов продаж розничная торговля работает хаотично, а с уходом западных сетей никакого порядка не стало совсем, цены берутся с потолка, - отметил специалист.

Также он рассказал россиянам, что задача предпринимателей во время акции заключается в том, что создать искусственный ажиотаж и освободиться от остатков товаров.

В целом онлайн-продажи в "черную пятницу" выросли вдвое, об этом "Известиям" рассказали в ассоциации компаний интернет-торговли. Выручка в этом году выросла в полтора-два раза. В топ покупок традиционно вошли электроника и бытовая техника, в частности телевизоры и "умные" колонки, а также стиральные машины.