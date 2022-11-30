Аналитик Асафов предрек Европе миграционный кризис из-за украинских беженцев Фото: REUTERS

Политический аналитик Александр Асафов считает, что страны Европы захлестнет миграционный кризис из-за новой волны украинских беженцев. Он даже выдвинул предположение, что такое развитие событий может быть тяжелее кризиса 2015 года.

При этом эксперт предупреждает - проблема с беженцами наложится на энергетические и экономические проблемы стран ЕС. Об этом пишет Lenta.ru.

- Вопрос миграции из Украины из-за холода и проблем с энергетикой остается открытым. Дело в том, что поток беженцев во многом ограничен теми заградительными мерами, которые предприняла сама страна, чтобы не выпустить мужчин, годных к мобилизации, - рассказал Асафов.

Накануне "Известия" писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны готовиться к новой волне украинских беженцев. Он также поблагодарил и отметил роль Румынии в вопросе приема беженцев. По его словам, страна приняла более чем 1,5 миллиона украинцев.