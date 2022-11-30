Педиатр Игринева назвала холодный затылок признаком переохлаждения ребенка Фото: Иван ВИСЛОВ

Врач-педиатр, неонатолог "ИНВИТРО - Воронеж" Елена Игринева объяснила россиянам, как можно понять, что у ребенка переохлаждение.

По ее словам, в осенне-зимний период при выходе на прогулки с детьми следует соблюдать простые правила. Так, например, лучше остаться дома, если температура воздуха опустилась ниже -15 градусов. Об этом пишет Газета.Ru.

- Что касается новорожденных, то начинать прогулки с ними обычно рекомендуется в возрасте 7–10 дней. Первая прогулка кратковременная, порядка 10 минут, с дальнейшим постепенным увеличением времени пребывания на свежем воздухе, - уточнила педиатр.

Игринева добавила, что прогулка является отличным средством для повышения иммунитета и укрепления здоровья. Также свежий воздух повышает аппетит и улучшает обмен веществ.

- Одевая ребенка на улицу правильнее всего ориентироваться именно на свои ощущения комфорта и не укутывать ребенка. Детей первого года жизни лучше одевать на один слой одежды больше, чем себя, - пояснила доктор.

Кстати, понять, что ребенок замерз, можно по нескольким признакам. Среди них эксперт выделила холодный затылок, дрожание, беспокойное поведение или, наоборот, снижение активных движений, вялость, бледность кожи и частое чихание.

Ранее телеканал "360" рассказывал про признаки обморожения. По словам экспертов, обморожение можно легко не почувствовать. Однако при обморожении кожа сначала становится холодной, появляется ощущение покалывания, затем конечность или участок кожи начинает неметь, а кожные покровы приобретают красный, белый, серо-желтый, фиолетовый или коричневый оттенок.

Тем временем Life.ru пишет, что организм сразу реагирует на холод в нижних конечностях, поэтому стоит носить обувь в соответствии с погодой и временем года. Ноги не должны промокать и переохлаждаться.