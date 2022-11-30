Глава МИД Латвии призвал Запад разрешить Украине атаковать территорию России

Латвийский дипломат выступил с крайне жестким заявлением Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украине необходимо «разрешить» атаковать военные объекты на территории России, в том числе места базирования ракет, откуда наносятся удары по критической инфраструктуре страны.

При этом Ринкевичс отметил, что страны, которые оказывают поддержку Киеву, не должны опасаться эскалации конфликта. "Мы должны разрешить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, откуда эти операции запускаются", - цитирует латвийского чиновника агентство Bloomberg.

Ранее, как сообщали западные средства массовой информации, Вашингтон регулярно предупреждал Украину о недопустимости намеренных ударов по российской территории. Особенно недопустимым США считают обстрелы территории РФ западным оружием, так как. по мнению американских чиновников, подобные действия могут дать Москве право расценить происходящее как прямое участие Запада в военных действиях против РФ.

Похожей точки зрения, как писал целый ряд изданий, придерживаются и ключевые чиновники ЕС и НАТО. Однако латвийский министр иностранных дел надеется на то, что их точка зрения в конечном счете все же изменится.