Эндокринолог Нечаева рассказала о важности йода для работы щитовидной железы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-эндокринолог Группы компаний ОМС Ольга Нечаева напомнила россиянам о важности йода для организма. Прежде всего он необходим для работы щитовидной железы.

Средняя суточная доза йода взрослого человека составляет 150-200 мкг, для ребенка - 60-120 мкг в зависимости от возраста, - объяснила врач. Что касается беременных и кормящих женщин, то их организму требуется 250 мкг в сутки. Об этом пишет Газета.Ru.

- Определить в домашних условиях, что у вас недостаток йода, невозможно. Даже лабораторный метод определения йода в моче используется только эпидемиологами. Имеет значение регион проживания. Обязательно назначают УЗИ щитовидной железы и анализ крови, - объяснила Нечаева.

Эндокринолог напомнила, что большинство россиян проживают в йододефицитных регионах, поэтому им рекомендуется следить за питанием, включать в рацион рыбу и морскую капусту.

Также RT отмечает, что не стоит не принимать биологически активные добавки и лекарства с содержанием йода без назначения врача, поскольку это может ухудшить работу щитовидной железы. Эксперты советуют перед приёмом БАДов и препаратов с йодом желательно проконсультироваться с врачом.