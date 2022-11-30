Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины, там звучат взрывы

Сигналы воздушной тревоги слышны в двух украинских регионах Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствует официальный украинских воздушных тревог.

Согласно данным украинского интернет-издания "Страна.ua", в Харьковской и Днепропетровской областях также прогремели громкие взрывы, эту информацию подтверждают и местные паблики в социальных сетях.

Кроме того, сообщается также о ряде мощных взрывов в подконтрольном Украине городе Херсон. Официальных верифицированных данных о разрушениях, жертвах и пострадавших в результате взрывов в настоящее время пока нет.

"Страна.ua" предполагает, что взрывы могут быть связаны с нанесением Вооруженными силами РФ массированных ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины. При этом официально министерство обороны России о нанесении каких-либо ударов в вышеперечисленных регионах и города пока ничего не сообщало.