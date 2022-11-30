Врач объяснила, почему мамам опасно спать с ребенком Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-психотерапевт АО "Медицина", кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила россиянам, почему мамам не стоит ложиться спать с детьми.

По словам эксперта, в самом раннем возрасте для ребенка опасно спать с мамой, поскольку ему по неосторожности можно нанести физическую травму, а позже - психологическую. Об этом пишет РИАМО.

- На начальном этапе это просто опасно, потому что уставшая мама может настолько глубоко уснуть, что в силу своих размеров, в сравнении с размером ребенка, может просто перекрыть его дыхательные пути, - объяснила Крашкина.

Психотерапевт также добавила, что в более взрослом возрасте, когда ребёнку год или два, сон с матерью будет мешать ребенку психологической адаптации ребенка как отдельной личности.

Ранее ОТР сообщал, что родителям при общении с детьми следует подбирать слова, избегать определенных фраз. Некоторые, на первый взгляд, обычные слова и фразы могут причинить ребенку страдания, навредить его психике. Среди них специалисты выделяют фразу "можно было и лучше".