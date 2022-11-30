Как побороть бессонницу без лекарств, объяснил врач Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-эндокринолог, сооснователь клиники BMP Роман Терушкин рассказал россиянам о видах бессонницы и способах, как можно избавиться от нее не прибегая к медикаментам.

По словам эксперта, первая из них - транзиторная (обычно длится несколько дней), острая (регулярная, но продолжается не более месяца) и хроническая (наблюдается на протяжении нескольких месяцев). Об этом пишет Газета.Ru.

Справиться с последней бессонницей без медикаментов бывает непросто. Однако прежде всего стоит провести гигиену сна.

- Важно наладить режим сна и бодрствования. Создать "идеальные" условия в помещении: темнота, тишина, свежий воздух, удобный матрас. Физическая активность должна быть не позднее, чем за 4 часа до сна. А ужинать стоит не позднее, чем за 3 часа до сна, - объяснил доктор.

Кроме того, еще одним проверенным методом борьбы с бессонницей является прием горячей ванны перед сном.

Ранее "Известия" писали, что ученые из Калифорнийского университета провели исследование и определили ключевых фактора, которые помогают выспаться и не чувствовать сонливость на протяжении дня. В частности, выяснилось, на это влияют продолжительность, время и эффективность сна. Чем больше он продолжался, тем лучше испытуемые высыпались и чувствовали себя в течение дня.