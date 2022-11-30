Кадыров осудил Папу Римского за критику в адрес чеченских военных

Рамзан Кадыров выступил с заявление после слов Папы Римского о чеченцах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров заявил, что крайне недоволен негативным заявлением Папы Римского Франциска в адрес чеченских военных, которые принимают активное участие в спецоперации РФ на Украине. Ранее понтифик заявил о якобы имеющей место "жестокости бурятских и чеченских бойцов" Вооруженных сил РФ.

По словам чеченского лидера, глава католической церкви попросту стал жертвой антироссийской пропаганды, которая активно распространяется различными западными средствами массовой информации.

Кадыров также отметил, что «религиозной личности мировой величины» должно быть стыдно за то, что он не знает про отношение мусульман «к противнику».

«Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену. Более того, каждый мусульманин знает, что врага, ... совершившего покаяние необходимо и вовсе простить. Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику», - подчеркнул глава Чечни, пояснив, что Папе Римскому очень важно было изучить данные факты, а уже только после этого выступать с какими-либо заявлениями о действиях военных из Чеченской республики.