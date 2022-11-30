Биолог Мальцева рассказала о пользе мяты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биолог, генетик, клинический психолог, специалист функциональной медицины, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева напомнила о полезных свойствах мяты.

В частности, употребление в пишу данного растения хорошо сказывается на процессах пищеварения. Также в мяте содержится много веществ, которые помогают отодвинуть старение, отмечает эксперт. Об этом пишет Life.ru.

- Мята - растение, которое имеет долгую историю употребления в пищу ... её масло подходит для лечения расстройств пищеварения, облегчения головной боли, напряжения, снятия спазмов толстого кишечника, - объяснила Мальцева .

Также в мяте содержится вещество лимонен, которое обладает антиоксидантными и противораковыми свойствами, а также служит защитным эффектом для сердечно-сосудистой системы, добавила врач.

Ранее телеканал "360" сообщал, что благодаря чаю из мяты можно успокоиться в короткий срок. Кроме того, напиток улучшает качество сна. Ромашковый чай расслабляет мышцы и борется с тревожностью им паническими состояниями.