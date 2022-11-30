Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 ноября 2022 23:09

FP: США приняли решение затянуть конфликт на Украине из-за нежелания идти на компромисс с РФ

Вашингтон принял важное политическое решение по поводу РФ
Александр КИСЛОВ
США приняли важное решение по поводу СВО РФ на Украине

США приняли важное решение по поводу СВО РФ на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон затягивает конфликт на Украине из страха пойти на компромисс с Россией. Об этом написал обозреватель, профессор международных отношений в Гарвардском университете Стивен Уолт для влиятельного американского журнала Foreign Policy.

По мнению автора материала, риск эскалации конфликта в настоящее время стал крайне высок, в связи с этим власти Соединенных Штатов Америки приняли решение, что конфликт на Украине должен продолжаться, а Киеву в данный конкретный момент не следует идти на прямые мирные переговоры с Москвой.

Уолт полагает, что именно об этом свидетельствуют все последние ключевые шаги и важнейшие заявления властей США и их ближайших союзников.

Как полагает обозреватель Foreign Policy, украинские власти точно не станут ставить под сомнение позицию Вашингтона, поэтому в дальнейшем затягивании конфликта нет никаких сомнений.