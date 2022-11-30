FP: США приняли решение затянуть конфликт на Украине из-за нежелания идти на компромисс с РФ

США приняли важное решение по поводу СВО РФ на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон затягивает конфликт на Украине из страха пойти на компромисс с Россией. Об этом написал обозреватель, профессор международных отношений в Гарвардском университете Стивен Уолт для влиятельного американского журнала Foreign Policy.

По мнению автора материала, риск эскалации конфликта в настоящее время стал крайне высок, в связи с этим власти Соединенных Штатов Америки приняли решение, что конфликт на Украине должен продолжаться, а Киеву в данный конкретный момент не следует идти на прямые мирные переговоры с Москвой.

Уолт полагает, что именно об этом свидетельствуют все последние ключевые шаги и важнейшие заявления властей США и их ближайших союзников.

Как полагает обозреватель Foreign Policy, украинские власти точно не станут ставить под сомнение позицию Вашингтона, поэтому в дальнейшем затягивании конфликта нет никаких сомнений.