Захарова напомнила НАТО об оправдывавшем бомбардировки Югославии экс-пресс-секретаре альянса

Мария Захарова выступила с важным заявлением в адрес НАТО Фото: архив ИДД МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова продемонстрировала лицемерие чиновников НАТО, критикующих российские массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

По ее словам, представителям Североатлантического альянса и другим западным политикам, которые в настоящее время осуждают позицию и действия России, вспомнить о том, как НАТО бесчеловечно бомбило Югославию.

Захарова напомнила натовским и европейских чиновникам о словах бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Ши, публично оправдывавшего в 1999 году масштабные целенаправленные удары сил Североатлантического альянса по инфраструктуре Югославии. В результате действий сил альянса мирные жители тогда на длительное время оставались без света и воды.

Комментируя это, Ши тогда открыто заявил о том, что страдания простых югославов его совсем не волнуют, а лидер страны Слободан Милошевич должен прекратить всяческое сопротивление - только после этого натовские бомбардировки Югославии будут полностью прекращены.